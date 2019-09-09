Başkan Özcan Muharrem ayı iftarına katıldı

Kerbela Olayı nedeniyle, 12 Muharrem orucu olarak günümüze kadar gelen Muharrem Ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Özcan; “Bugün burada canlarımızla birlikte orucumuzu açtık. Bir arada olmaktan, sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hacı Bektaş-i Veli'nin de dediği gibi; ‘Marifet, nefsi silmek değil, onu bilmektir'. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin” diye konuştu.