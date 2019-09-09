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Başkan Özcan Muharrem ayı iftarına katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Muharrem Ayı nedeniyle düzenlenen iftar programına katıldı.


Kerbela Olayı nedeniyle, 12 Muharrem orucu olarak günümüze kadar gelen Muharrem Ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Özcan; “Bugün burada canlarımızla birlikte orucumuzu açtık. Bir arada olmaktan, sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hacı Bektaş-i Veli'nin de dediği gibi; ‘Marifet, nefsi silmek değil, onu bilmektir'. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin” diye konuştu.

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