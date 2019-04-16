Başkan Özcan; “Nazilli sanatla nefes alacak”

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Karart Resim Atölyesi'nin hazırladığı Milat'tan Önce 39.000'den Günümüze Resim Sanatı sergisinin açılışına katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Karart Resim Atölyesi tarafından Lütfi Selek Kültür Merkezi ve Sergi Salonu'nda düzenlenen ‘Milat'tan Önce 39.000'den Günümüze Resim Sanatı' adlı resim sergisinin açılış törenine katıldı.

110 eserin bulunduğu serginin organizasyonunu yapan Umut Madran, “Altı kişilik ekibimizle birlikte yedi aydır bu sergi için çalışıyoruz. Amacımız Milat'tan önce 39.000 yılından bugüne kadar resmi, sanat tarihini akımları ve ressamlarıyla birlikte Milli Eğitim'e yönelik bir hizmet olarak öğrencilere ve sanatseverlere aktarmak. Sergideki bir diğer amacımız resme duyarlılık oluşturmak. Okullarda resim derslerinin saatlerinin az olması ve Sanat Tarihi'nin olmaması bu sergiyi yapmaktaki çıkış noktamız” diye konuştu.

Türkiye'de bugüne kadar tarihten günümüze resimlerin sergilendiği bir çalışma yapıldığının altını çizen Madran, “ Sergiyi hazırlamak için geçirdiğimiz yedi ay, derin araştırmalarla geçti. Üniversiteyi tekrar okumuş kadar oldum. Sergiyi hazırlarken dört ev hanımı da bizlerle birlikte çalıştı. Onlar da bu işi temelden öğrendi. Ekipte Tarih Öğretmeni olan ve Sanat Tarihi ile ilgilenen Mustafa Anbarlı, tarihi ve kronolojik düzenlemede büyük katkı sağladı” sözlerini kaydetti.

Açılışa katılan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, “Bu sergiyi yapmak istediklerini söylediklerinde çok merak etmiştim. Sergiyi gezince insanların varoluştan itibaren bir şey üretmeye ve sanatı dışa vurumlarını gördüm. Bu sergi ilçemizin sanat anlayışına büyük bir katkı sağlayacaktır” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünü hatırlatan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız. Nazilli'de insanların nefes alması ve sanatla buluşması adına her türlü faaliyette birlikte olacağız. Nazilli'miz sanatla nefes alacak” ifadelerini kullandı.