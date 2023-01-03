Başkan Özcan, Nazilli'de yol çalışmalarını inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yeni yılın ilk mesai günü Pınarbaşı Mahallesi 4-5 sokak ile Zafer Mahallesi 1711 ve 1705 sokaklarda yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Nazilli'mizde yapılmadık yol bırakmayacağız" dedi.

Başkan Özcan geçtiğimiz günlerde yapımları başlayan, Pınarbaşı Mahallesi 4/5 ile Zafer Mahallesi 1711 ve 1705 Sokaklarda devam eden yol yapım çalışmalarını ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Naz-Kent toplu Konutları önünden Hasköy yoluna bağlanan yeni yol üzerinde gerçekleştirilen alt yapı ve bordür döşeme ile Zafer Mahallesi 1711 - 1705 sokaklardaki parke taşı döşeme çalışmaları hakkında bilgiler alan Özcan, yeni yolların en kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılacağını belirtti.

2023 yılının ilk mesai gününde, “hızımıza hız katarak, çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Başkan Özcan, “Yeni yıl Nazilli'mize, tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Öncekinden daha da hızlı bir şekilde. Yeni yılın ilk mesaisinde Pınarbaşı 4/5 sokaktaki çalışmaları tamamlıyoruz. Gerek yağmurlama çalışması gerekse alçak gerilim hattının yer altına alınması, parke taşlarının döşenmesi ve tevzilerin yapılması gibi ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın ve diğer kamu kurumlarının desteği ile inşallah çözülmedik sorun yapılmadık yol bırakmayacağız. Nazilimiz için bölgemiz için sıkıntılı olan yolların deplasesini sağlayarak, vatandaşlarımızın daha iyi bir şekilde kullanabilecekleri tozdan çamurdan kurtulacakları, yarayışlı yolların oluşturulması ve yapılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Şimdiden Nazilli'mize hayırlı olsun. Süreç içerinde Nazilli'mizde yapılmadık yol bırakmayacağız inşallah” dedi.