Başkan Özcan öğrencileri yalnız bırakmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, haftasonu LGS kapsamında merkezi sınava girecek öğrencileri yalnız bırakmadı. Sabah erken saatlerde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Özcan, Nazilli Belediyesi tarafından kurulan stantları ziyaret ederek öğrencilere su ikram etti. Kentin eğitim seviyesinin ve elde edilen başarıların her geçen gün arttığının altını çizen Özcan, “İçinde bulunduğumuz bu zor sürecin en başından bugüne kadar büyük bir olgunluk gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bizler her zaman olduğu gibi bugün de Nazilli Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanındayız. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, emeklerinin boşa gitmeyeceğine canı gönülden inanıyorum. Sınav sonucu ne olursa olsun her bir öğrencimiz bizim umudumuz, geleceğimiz ve kıymetlimiz. Her birini gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.