Başkan Özcan, Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evinde kadınlarla buluştu

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi'nde Turan Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi ziyaretinde, “Maalesef ülkemizde şiddet olaylarının gün geçtikçe arttığını ve her geçen gün daha dayanılmaz bir hal aldığını görüyoruz. Bu büyük soruna karşı seferberlik başlatmalıyız” dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla mukabele ve Kuran tilaveti okuyan hanımlara hediye takdim eden Başkan Özcan, “Rabbim dualarınızı kabul etsin. Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz. Fakat maalesef görüyoruz ki ülkemizde kadınlarımızın ve çocuklarımızın değeri yeterince anlaşılmamış. Son günlerde medyada yer alan çok çirkin haberler okuyoruz. Toplumumuzun tüm kesimi hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kalıyor” diyerek yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekti.

Şiddeti doğuran nedenlerin ve korunma yöntemlerinin araştırılması gerektiğini söyleyen Başkan Özcan, “Kurum, kuruluş ve tüm sivil toplum örgütlerimizin birleşerek bu büyük soruna karşı seferberlik başlatması gerekiyor. Çocuklarımızın, kadınlarımızın öldüğü, insana insanca muamelenin yapılmadığı, şiddetle mücadelede yetersiz kalan bir Türk milleti bizim tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiştir. Bu nedenle kadına ve çocuğa şiddeti lanetliyor, bu tür olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyorum” dedi.