Başkan Özcan personellerini ödüllendirdi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 17-19 Aralık 2022'de düzenlenen Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda üstün çalışma gösteren personellerine teşekkür belgesi verdi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Sümer Vakfı öncülüğünde Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Nazilli Ziraat Odası iş birliğinde gerçekleştiren Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda emeği geçen personellerini ödüllendirdi.

Çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Özcan, “Nazillimizde bugüne kadar düzenlenmiş en geniş katılımlı fuarımızı geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmiştik. Fuarın ardından belgelerimizi hazırladık ancak ziyaretler, gündem yoğunluğu ve akabinde yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle arkadaşlarımıza teslim etmek bugüne nasip oldu. Fuar boyunca gece gündüz demeden çalışan, büyük emek sarf eden Zabıta Müdürümüz Refika Yıldız Çakır, Fen işleri Müdürümüz Erkan Taytaş, Zabıta Amirimiz Raşit Seren, Fen İşleri Çavuşumuz Mustafa Güler, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz Servet İzci ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.