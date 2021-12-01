Başkan Özcan, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi Malhallı Mezarlığı mevkiinde istinat duvarı yapım çalışmalarını tamamlandı.

Yaklaşık 90 metre uzunluk ve 2 metre yüksekliğe sahip istinat duvarının tamamlanması ile bölgenin daha güvenli hale getirildiğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Kış aylarının gelmesi ile birlikte ilçemiz genelinde çalışmalarımıza hız verdik. Saha ekiplerimizin riskli olarak tespit ettiği bölgelerde ihtiyaç ivediliği gözeterek can ve mal güvenliğini tehdit eden noktalarda faaliyetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Merkez ve kırsal mahallelerde inşa edilen istinat duvarları ile can güvenliğini tehlikeye atan noktalar güvenli hale getirilmiş oldu.

Çalışmaları yakından takip eden mahalle sakinleri, Başkan Özcan ile sohbet ederek taleplerini iletti.

Pınarbaşı Mahallesi 1 ve 590 Sokak'ta yol yenileme çalışmalarına başladıklarını kaydeden Başkan Özcan, söz konusu bölgedeki faaliyetlerin ivedilikle gerçekleştirilerek yolun yaya ve araç trafiğine açılacağını müjdeledi.