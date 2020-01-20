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Başkan Özcan; “Projelerimizi en hızlı ve en iyi şekilde tamamlayacağız”

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Özmen ve Nazilli Sorumlusu Yüksel Macaroğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Özmen ve Nazilli Sorumlusu Yüksel Macaroğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretlerinden dolayı Büyükşehir bürokratlarına teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazillimizde yapılacak projeleri birlikte değerlendirdiğimiz güzel bir toplantı yaptık. Beraber proje yürüttüğümüz sahaları dolaştık. Mehmet Yüzügüler Sokak'ta koordineli bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


İlçe genelinde alt yapısı tamamlanan tüm cadde ve sokaklarda geniş kapsamlı bir yol çalışması gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Özcan, “Vatandaşlarımız lütfen sabırla beklesinler. En hızlı ve en iyi şekilde projelerimizi tamamlayacağız” dedi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Özmen ve Nazilli Sorumlusu Yüksel Macaroğlu ile vatandaşların taleplerini değerlendiren Başkan Özcan; “Nazilli'de yapılacak asfaltlama çalışmaları, köy yollarındaki çalışmalar hakkında istişare ettik. Birlikte Nazillimize hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu noktada bize desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.

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