Başkan Özcan, Raziye teyzenin duasını aldı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 74 yaşındaki Raziye Denizli'ye manüel tekerlekli sandalye hediye etti. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Raziye Teyze büyük sevinç yaşarken Özcan'a dualarıyla teşekkür etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, çocukları ile birlikte yaşayan 74 yaşındaki Raziye Denizli'nin evine giderek hayatını değiştirecek manüel tekerlekli sandalyeyi bizzat kendisi teslim etti.

Yüzde 83 oranında yürüyemez ve hareket kısıtlılığı bulunan Raziye Denizli Belediye Başkanı Özcan'a kendisine gösterdiği ilgi, alakadan dolayı teşekkürlerini sunarken bol bol dualar etti. Akülü ve manüel engelli araçlar ile engelli vatandaşlara yeni bir hayat başlangıcının olanağını sunduklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 'Engelsiz Nazilli' projesini hatırlatarak kentin engellilere göre dizayn edileceğini söyledi.

Kaldırımların, kamu binalarının giriş ve çıkışlarının, otobüs duraklarının ve şehrin tüm ana arterlerinin dizaynı için belediyede yeni bir birim kurma çalışması içinde olduklarının altını çizen Başkan Özcan “Nazilli Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında ve en büyük destekçileri olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.