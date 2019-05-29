Başkan Özcan referandumda oy kullandı

Uzun Çarşı ve Belediye Meydanı'nda halk oylaması için kurulan stantları gezen Başkan Özcan'a Başkan Yardımcıları Mert Öreroğlu, Şahsettin Polat, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, ve meclis üyeleri eşlik etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Özcan, “Bir sözümüz var. Demiştik ki Nazilli'yi hep birlikte yöneteceğiz. Nazilli'deki tüm paydaşlarımızla her konuyu paylaşarak düşüncelerini soruyoruz. Anket sonuçlarımızı da halkımızla paylaşacağız. Vatandaşımız neyi istiyorsa ve aklı selim olan neyse onu yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

Vatandaşları oy kullanmaya davet eden Başkan Özcan, “Tüm Nazilli halkına sağladıkları katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Vatandaşımızın düşüncesini öğrenmek istiyoruz. Halkın fikrine saygı duyduğumuzun somut bir örneğini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Şehit Mustafa Akdağ Parkı içerisinde bulunan alanla ilgili açıklama yapan Özcan, “Biz yeni bir tartışma yaratmıyoruz. Hukuki, fiili ve teknik zemini farklı bir alan. Vatandaşın orayla ilgili isteklerini değerlendiriyoruz. Süreci sizlerle de paylaşacağız. Oranın teknik değerlendirmeleri de var. Bu boyutu da çok farklı. Bu farklı yönleri sizlerle paylaşacağız. Biz ne konuştuğumuzu çok iyi biliyoruz. Seçeneklerin içinde 'kaldırılmalı' şıkkı da var. 'Yıkılsın' deniyor. Yasal değilse yıkmanız gerekiyor tabi ki. Ama bunun yasal zeminleri oluşturulmuşsa durup düşünmek gerekir. Bizden önceki yönetim bu yapıyı imar affına sokmuş. Kendi yaptıkları uygulamayı temizlemek adına imar affına sokarak ruhsatlandırmışlar” ifadelerini kullandı.