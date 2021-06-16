Başkan Özcan saha çalışmalarını yerinde inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yıldıztepe Mahallesi 28 Sokak'taki 4 bin metrekare alanda yer alan parkın yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediyesi tarafından Yıldıztepe Mahallesi 28 Sokak'taki yaklaşık 4 bin metrekare alanda yürütülen park ve istinat duvarı yapım çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bölgemizin doğal hali ve zeytin ağaçları korunarak 190 metre uzunluk ve 2 metre yükseklikte taş duvar ekiplerimizce örüldü. Ayrıca 5 metre yüksekliğe erişmek için 3 buçuk metre genişliğinde merdiven inşasını tamamladık. Bu alandaki çalışmalarımız tamamlandığında tüm hemşehrilerimizin doğa ile iç içe olduğu, aileleri ile keyifli vakit geçirebildiği bir alanı ilçemize kazandırmış olacağız” dedi.

Bölge içerisinde yer alan zeytin ağaçlarının korunması için büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Başkan Özcan, projelerin bu doğrultuda hazırlandığının altını çizdi. Özel olarak hazırlanan parke taşları ile Nazilli Belediyesi logosunun işlendiği alan, modern dokusu ve ferah görünümü ile mahalle sakinlerinden de tam not aldı.