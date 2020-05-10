Başkan Özcan şehit annelerini unutmadı

Nazilli'de şehit anneleri ve eşleri Anneler Günü'nde yalnız bırakılmadı. Vatan ve millet için canlarını feda eden aziz şehitlerin ailelerini tek tek ziyaret eden Başkan Kürşat Engin Özcan, çiçek takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Ailelerin taleplerini dinleyip notlar alan Özcan; "Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere başımızın tacı tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Ne yaparsak yapalım onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bugün herkesten önce kahraman şehitlerimizin kıymetli ailelerini ve eşlerini ziyaret etmek istedik. Onlar dün olduğu gibi bugün ve yarın da bizlere emanet" diye konuştu.