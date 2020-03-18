Başkan Özcan şehitleri unutmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla Nazilli ve çevresinde bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

İlk olarak, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş ve İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan ile Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret eden Başkan Özcan, “Şehadet yemini etmiş ecdadımızı rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum” dedi.

Ardından Umurlu Çayyüzü Şehitliği ile Köşk Karatepe Şehitliği'ni ziyaret eden Özcan, “Milletimizin bağımsızlığı, ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını hiçe sayan, yedi düvele Türk'ün gücünü gösteren kahraman şehitlerimizi bu anlamlı günde kabirleri başında ziyaret ettik. Onların emaneti olan bu aziz vatanı korumak, ona sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur” ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan, son olarak Atça Çomaklı Ovası Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.