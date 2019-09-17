Başkan Özcan; “Sorunları birlikte çözeceğiz”

Yaşadığımız sürece sizlerle birlikte yol yürüyüp Nazilli'ye hizmet etmekten gurur duyacağız” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 16-22 Eylül Ahilik Haftası münasebetiyle ilçede faaliyet gösteren oda başkanlarını kahvaltıda ağırladı.

Teşriflerinden dolayı oda başkanlarına, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç'a ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Öğünç'e tek tek teşekkür eden Başkan Özcan; “Bizlerde pazarcılıktan geliyoruz. Pazarın tozunu, rüzgarını, soğuğunu yedik. Hamdolsun bugünlere geldik. Esnafımızın çektiği sıkıntıları yakinen biliyoruz. Allah'ın izniyle beraber olursak bunları çözeceğimize inanıyoruz” dedi.

31 Mart akşamı siyaset yarışına son verip hizmet yarışına başladıklarını yineleyen Başkan Özcan, sık sık oda başkanlarıyla bir araya geldiklerini ve desteklerinden dolayı esnaf odalarının başkanlarına ve üyelerine teşekkür ettiğini belirtti.

Nazilli'nin temiz, modern, düzenli ve gıptayla bakılan bir şehir olması için çalıştıklarını ifade eden ve işgaliye sorunu ile ilgili açıklama yapan Başkan Özcan; “Biz bir karara varırken halkımıza sorduk. Sizlerle paylaştık. Şimdi idari noktada zabıta arkadaşlarımız uygulamaya çalışıyorlar. Nazilli'nin tamamına yayılacak. Kaldırımlar yayaların. Bu noktada da idari düzenlemelerimizi yapıyoruz. Bizlere bu uygulamada sunduğunuz fikirlerinize her zaman açığız. Yaşadığımız sürede sizlerle birlikte yol yürüyüp Nazilli'ye hizmet etmekten gurur duyacağız” diye konuştu.

Programda oda başkanları adına konuşan Nazilli Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Reşat Oflioğlu; “Nazilli'de ilk defa ahilik haftasında böyle bir program düzenleniyor. Bu nedenle belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yıllardır Ahilik Haftasını böyle bir arada kutlamadık. Peygamber Efendimizin bir Hadis-i Şerifi var. ‘Ticaretle uğraşın ve dürüst olun. Rızkın 10'da 9'u ticarettedir.' Biz de ticaretle uğraştığımız için Nazillili esnaflar olarak bundan sonra uzun süre birlikte çalışacağımız Sayın Belediye Başkanımıza her zaman yardımcı ve yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Seçimler gelip geçicidir. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun seçilen insanla beraber olmak, Nazilli'ye hizmet etmek hepimizin arzusudur” ifadelerine yer verdi.

İşgaliyelerle ilgili alınan kararları takdirle karşıladıklarını söyleyen Oflioğlu; “Nazilli'nin nefes alması lazım. Dükkan kiraladığımız zaman kapıdan içerisi bizimdir. Caddeyi, sokağı dükkan diye kiralamıyoruz. Cadde ve sokaklar Nazilli'nin kalbi” ifadelerini kullandı.