Başkan Özcan; “Sosyal belediyeciliği zirveye taşıyacağız”

Nazilli Belediyesi Evde Bakım Birimi personeli, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2015 yılında kurulan Evde Bakım Birimi'nin çalışanları Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı çalışanlarına teşekkür eden Başkan Özcan, “Önümüzdeki günlerde bu tür hizmetlerimizin sınırlarını genişletip vatandaşlarımızın memnuniyetlerini daha üst seviyelere çıkaracağız. Evde Bakım Birimimiz belediyemizin temsilcileridir. Mükemmel tekamüle aykırıdır. Hep birlikte daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Personelimizle birlikte sosyal belediyeciliği zirveye taşıyacağız” diye konuştu.

“Yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanındayız”

Sosyal belediyecilik hizmetlerinin büyük önem taşıdığını söyleyen Özcan, “Arkadaşlarımıza göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Evde Bakım Birimimiz yardıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı, maddi imkanı olmayan ve engelli vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek. Nazilli Belediyesi olarak yardıma muhtaç vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi.