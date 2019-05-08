Başkan Özcan; “Temizlikte kaliteyi artıracağız”

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün envanterini daha güçlü hale getirmek için toplam 240 adet yeni çöp konteyneri Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatıyla ilçe halkının hizmetine sunuldu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatıyla, ilçenin dört bir tarafında gece gündüz demeden devam eden temizlik hizmetlerinin daha hızlı ve akıcı olması adına 240 adet galvanizli çöz konteyneri alımı yapıldı.

Temizlik hizmetlerinde örnek gösterilen bir çalışma yapacaklarının altını çizen Başkan Özcan, “Söz verdiğimiz hizmetlerden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu noktada bizlere katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Nazillimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için anbean çalışıyoruz. Cadde ve sokaklarımızın temizliğinin daha hızlı ve akıcı hale getirilmesini sağlayıp, kalite standartlarını daha iyi bir noktaya ulaştıracağız. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bünyesine dahil edilen modern ve dayanıklı çöp konteynerlerimiz ilçemizin dört bir yanına konulacak. Nazillimizin tüm bölgelerinin daha temiz, daha güzel ve daha huzurlu olması adına gece gündüz demeden çalışacağız. İnşallah Nazillimiz daha iyi olacak” diye konuştu.

Şantiyedeki işçilerle sohbet eden Başkan Özcan, “Toplum sağlığı noktasında büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nazilli'deki hemşehrilerimize ulaştırdığımız hizmetlerimizin verim ve kalite düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra işçilerimizin sorunlarının çözümü, çalışma alanlarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Özverili çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum” dedi.