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Başkan Özcan, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın ve ilçelerinin sorunlarının masaya yatırıldığı, Kuşadası’nda gerçekleştirilen 3.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın ve ilçelerinin sorunlarının masaya yatırıldığı, Kuşadası'nda gerçekleştirilen 3. Muhtarlar toplantısına katılan muhtarlara teşekkür etti.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Aydın'ın tüm ilçelerinin muhtarlarının yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Büyükşehir Meclis üyeleri ve İlçe Belediye Başkanları katıldı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İlçe belediye başkanları ve muhtarlarının bir araya geldiği toplantıda kırsal ve kent merkezindeki mahalleler ayrı ayrı ele alınarak sorunları masaya yatırıldı.


3. Muhtarlar toplantısına beraberindeki Büyükşehir Meclis Üyeleri ile katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli ile ilgili fikir ve önerilerini sunan muhtarlarına teşekkür etti.


Özcan konuşmasında, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde yerel yönetimlerimizin mihenk taşı muhtarlar toplantımızı gerçekleştirdik. Nazillimizde planlanan yatırımları, kısa ve orta vadeli projeleri masaya yatırdığımız toplantımıza katılım gösteren ve değerli fikirleriyle katma değer sunan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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