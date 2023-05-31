Başkan Özcan, Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere pek çok bakanın da sık sık ziyaret ettiği Nazilli, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine girmesiyle söz sahibi oldu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı'na katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Başkan Özcan, encümen üyesi olarak seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazilli'ye verdiği önemi her fırsatta dile getirmesi ve TBB'deki görevin Başkan Özcan'a verilmesiyle birlikte Nazilli'ye gösterilen değer bir kez daha perçinlenmiş oldu.

Türkiye Yüzyılı Nazilli Yüzyılı anlayışıyla çalışmalarına hız katan Başkan Özcan; “Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği görevine bizleri layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye, Belediyeler Birliği Başkanımız Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e ve tüm yönetime teşekkür eder, Nazillimize bu onura yaşatan ve bizlere bu görevi tevdi eden herkese şükranlarımı sunarım” ifadelerine yerverdi.