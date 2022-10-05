Başkan Özcan, Türkiye üçüncüsü Adar'ı ağırladı

Türkiye Büyük Erkekler Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Nazilli'yi temsil eden ve Türkiye 3.'sü olan Emin Adar, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı Adar'a teşekkür eden Başkan Özcan, hediye takdiminde bulunarak başarılarının devamını diledi.

2023 yılındaki müsabakalarda da Nazilli'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacaklarını kaydeden Adar, Nazilli Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteklerle gençlerin önünü açtığını dile getirdi.

Göreve geldikleri günden bu yana sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmaların meyvelerini topladıklarını ifade eden Başkan Özcan, “Nazillimiz özellikle son dönemlerde sporun pek çok dalında ciddi başarılara imza attı. Gençlerimiz kendilerine fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini bizlere gösterdi. Her birine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha büyük başarılarla Nazillimizin adını en iyi ve güzel şekilde duyurmaya devam edecekler” dedi.