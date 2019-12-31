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Başkan Özcan yeni yıl kutlama mesajı yayınladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni yıl kutlama mesajında; “Birlikte, el ele vererek Nazilli’mizin gelişmesi için çok çalışacağız, üreteceğiz, şehrimizi aydınlık yarınlara taşıyacağız” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni yıl kutlama mesajında; “Birlikte, el ele vererek Nazilli'mizin gelişmesi için çok çalışacağız, üreteceğiz, şehrimizi aydınlık yarınlara taşıyacağız” dedi.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.


Başkan Özcan mesajında; “Sevinçleri, üzüntüleri, anılarıyla birlikte bir yılı daha geride bırakıp, yeni bir yıla giriyoruz. Geleceğimiz için hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Birlikte, el ele vererek Nazilli'mizin gelişmesi için çok çalışacağız, üreteceğiz, şehrimizi aydınlık yarınlara taşıyacağız. 2020 yılının tüm hemşehrilerime sağlık, huzur, mutluluk, bereket getirmesini diliyorum. İyi yıllar Nazillim” ifadelerine yer verdi.


2020 yılının Nazilli Belediyesi için hizmet yılı olacağını belirten Başkan Özcan; “2020 yılında Nazilli'miz için tarihi adımların atıldığı, köklü projelerin yer aldığı, hem ekonomik hem de şehirleşme ile ilgili pek çok yatırıma imza atacağız” sözlerini kaydetti.

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