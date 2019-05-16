Başkan Özcan yol yapım çalışmalarını inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Sanayi Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bir yandan tebrik ziyaretlerini kabul ederken diğer yandan hayata geçirilen projeleri yakından takip ediyor.

İlçe genelinde belirlenen noktalarda yol çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Başkan Özcan, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Yeni Sanayi Mahallesi 561, 563 ve 1018 Sokakta gerçekleştirilen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde yaklaşık 4 bin 400 metrekare alanda kilit parke taşı döşemesi yaptıklarının altını çizen Başkan Özcan; “Söz verdiğimiz gibi yol çalışmalarımız aralıksız sürüyor. 561 Sokakta 10 metre uzunluk ve 150 metre genişlikteki bin 500 metrekare alanda, 563 Sokakta bin 300 metrekare alanda ve 1018 Sokakta bin 600 metrekare alanda hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Nazillimizin her köşesi bizim için çok kıymetli. Vatandaşlarımız sabırlı olsunlar. Onların talepleri, sahadaki birimlerimizin tespitleri doğrultusunda ilçemizin dört bir yanında çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.