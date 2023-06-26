Başkan Özcan Zafer Mahallesi'nin sorununa neşter vurdu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan sabah mesaisine Zafer Mahallesi'nde başlarken, mahallede vatandaşların talebi üzerine gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Zafer Mahallesi 4 Sokak ile Ordu Caddesi kesişiminde yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Özcan, söz konusu faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Sürücülerin görüşünü azaltan, yayaların geçişini kısıtlayan ve belediyeye gelen şikayet dilekçelerine konu alan trafo alanının yıkımı için gerekli saha faaliyetlerinin yapılmasının ardından yıkım işlemlerini ivedilikle başlattıklarını söyleyen Başkan Özcan, “Zafer Mahallesi 4 Sokak ile Ordu Caddesi'nin kesişiminde yer alan, yaya ve araç trafiği noktasında ciddi tehlike arz eden trafonun yıkımını gerçekleştiriyoruz. Belediye ekiplerimize, AYDEM çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Nazillimize hayırlı olsun” dedi.

Mahalle sakinlerinin yıkımın oluşturduğu tozdan rahatsız olmaması için titizlikle yürütülen yıkım çalışmaları bayram yoğunluğu oluşmadan tamamlanmış olacak.