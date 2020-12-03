Başkan Özcan zirveyi bırakmadı

2020 yılında yapılan tüm anketlerde zirvede yer alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, son olarak Kasım ayı anket sonuçlarına göre İYİ Partili belediyeler arasında 1'inci oldu.

Bu yıl içerisinde pek çok araştırma şirketinin anket sonuçlarında en başarılı belediye başkanları arasında zirvede yer alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kasım ayı anket sonucuna göre İYİ Partili belediyeler arasında 1'inci oldu.

Henüz yayınlanmayan anket sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı analizlerle paylaşan Anket Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz; “İYİ Parti 3-4 tane büyük ilçede seçim kazandı. Toplamda ise 20-21 ilçede seçim kazanabildi. Nüfusu 50 bini geçen İyi Partili belediyeler içerisinde bizim bugüne kadar anketimize takılmış sonuçlardan birkaçını paylaşmak istiyorum. İYİ Parti'nin daha fazla belediye kazanması durumunda neler yapabileceğini daha net görebilirim. Örneğin Aydın'ın Nazilli ilçesi yüzde 48.3 oranında aldığı oy ile İYİ Parti tarafından kazanılmış. Bizim yaptığımız son ankette bugün seçim olsa Nazilli'de İYİ Parti Adayı ile birlikte Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 60.8 olacakmış. Samsun İlkadım ilçesinde yüzde 50.9 iken bugün seçim olsa 53.90'a yükselmiş, İzmir'in Tire ilçesinde ise 46.5 iken bugün 53.6 oy alacakmış. İYİ Parti'nin kolay ölçülebilir nüfusu 50 binin üstündeki üç ilçede de oy oranını çok ciddi şekilde artırmış. O halde İYİ Parti daha çok yerel yönetim alsaydı oy oranı daha çok da artırabilirdi” ifadelerine yer verdi.