Başkan Özcan Ziya Gökalp Caddesi'nde incelemelerde bulundu

Kentin kritik öneme sahip noktalarından biri olan Ziya Gökalp Caddesi'nde yaklaşık 3 bin 700 metrekare alan baştan sona yenilenirken Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan bölgede incelemelerde bulundu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Turan Mahallesi'nde başlatılan Ziya Gökalp Caddesi yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar çerçevesinde kullanılamaz durumdaki eski yolun baştan sona kazınarak stabilize işlemlerinin ardından parke taşı döşendiğini kaydeden Başkan Özcan, işlemlerin kısa sürede tamamlanarak yolun yaya ve araç trafiğine açılacağını müjdeledi.

Birinci etap çalışmaları dahilinde 19 Mayıs Bulvarı'ndan Devlet Demir Yolu'na kadar uzanan bölümünde yürütülen faaliyetlerde sona yaklaşıldığını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Ziya Gökalp Caddemizde geçtiğimiz ay çalışmalarımızı başlatmıştık. Yolumuzu 2 etap olarak hayata geçireceğimizi dile getirdik. Kısa bir sürede birinci etap çalışmalarımızda sona yaklaştık. 19 Mayıs Bulvarı'ndan Devlet Demir Yolu'na kadar yolumuzu bitirip bu çalışmayı Devlet Kara Yolu'na kadar sürdüreceğiz. Yolumuz tamamlandığında Nazillimizin en önemli noktalarından birinde yol sorunumuz çözülmüş olacak. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.