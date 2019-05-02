Başkan Özcan'a rekor ziyaretçi

Göreve seçildiği günden itibaren çok sayıda kişiyi makamında ağırlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret sayısı rekor seviyeye çıktı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı 24 günlük görev süresi boyunca her gün yaklaşık 400 vatandaş ziyaret etti.

Mazbatasını aldığı günden itibaren mesaisine sabahın erken saatlerinde, işe giden vatandaşları ve iş yerlerini açan Nazillili esnafı selamlayarak başlayan Başkan Özcan, 24 günlük görev süresi boyunca yaklaşık 10 bin vatandaşla görüştü.

Binlerce ziyaretçisiyle birebir ilgilenen ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Özcan, yaptığı konuşmalarda halkla iç içe olacağı mesajını yineledi. “Benim makamım sokaklar olacak” diyen Başkan Özcan, “Belediye başkanı seçilmeden önce de her zaman halkımızla iç içeydim. Bundan sonraki süreçte de her zaman onların yanında olmaya gayret edeceğim. Nazilli'mizde yapılacak çok hizmet var. Ekibimizle birlikte yoğun bir çalışma temposunun içindeyiz. Yakın zamanda projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız. Nazilli'mizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Halkımızın taleplerini tek tek dinledik. Nazilli'de yaşayan vatandaşımızın güvenini boşa çıkarmayacağız” ifadelerini kullandı.