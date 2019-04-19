Başkan Özcan'a yeşil beyaz forma

Arslanlıspor Yönetim Kurulu Üyeleri Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Arslanlıspor Kulüp Başkanı Hakan Tekeoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Özcan'a Arslanlıspor forması hediye eden Tekeoğlu, “Amatör spor kulüpleri olarak pek çok zorlukla karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz Şubat ayında ‘Amatör Spor Kulüplerine Yardım Edilmesi' maddesi meclisten geçti ancak bu yardım hala kulüplere yapılmadı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ile de bu konuda hakkında görüştük. Kendisi bizlere destek sözü verdi” diye konuştu.

Sporun ve sporcunun desteklenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken ve amatör spor kulüplerine yardımcı olacaklarının altını çizen Başkan Özcan ise, “Şu an Nazilli Belediyesi olarak bizden önceki dönemden kalan pek çok borcumuz var. Öncelikli amacımız alacaklıları mağdur etmeden bu borçları kapatmak. Herkesin bildiği gibi borçlu bir belediye devraldık. Ancak bunların yanı sıra Nazilli'mizde herhangi bir hizmet aksamasına müsaade edemeyiz. Sorunları çözmek için göreve geldik. Bu sorunları çözmek için gerekirse 7 gün 24 saat çalışacağız” ifadelerini kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi kendisine hediye edilen Arslanlıspor formasının uğur getirdiğini söyleyen Başkan Özcan, “Yoğun bir seçim döneminin ardından göreve seçildik. O dönemde bana hediye edilen Atatürk portreli formanın uğur getirdiğine inanıyorum. Bu nedenle şahsınıza yönetim kurulunuz önünde teşekkür ediyorum” dedi.