Başkan Özcan'dan 13 yaşındaki Berkay'a anlamlı hediye

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 13 yaşındaki başarılı sporcu Berkay Aslan'a, İzmir'de gerçekleştirilecek atletizm yarışları için özel koşu ayakkabısı hediye etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, atletizm yarışlarında Aydın il 2.'liği ve il 3.'lüğü alarak Nazilli'yi başarılı bir şekilde temsil eden Atatürk Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Berkay Aslan'a özel koşu ayakkabısı hediye etti.

Aslan ve ailesini makamında ağırlayan Başkan Özcan, sporun her alanının özendirilmesi ve Nazilli'nin adının başarılarla anılması için gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren sanata ve spora yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Özcan, “Öncelikle evladımızı yetiştiren kıymetli ailesini ve onu destekleyen öğretmenlerini tebrik ediyorum. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İzmir'de yapılacak olan atletizm yarışlarında onu canı gönülden destekliyoruz” diye konuştu.

Katılacağı yarışlarda Nazilli'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyen Berkay Aslan, “Başkanımıza bir söz verdim. Bunu gerçekleştirmek için elimden gelenin fazlasını yapmaya gayret edeceğim” diyerek Başkan Özcan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.