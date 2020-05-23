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Başkan Özcan'dan arefe günü mesaisi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, arefe günü sabah mesaisine Sağlık İşleri, Park Bahçe, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte sahada başladı.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Sağlık İşleri, Park Bahçe, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol bakım, onarım, tadilat çalışmaları ile temizlik, ot biçme ve ilaçlama faaliyetlerini inceledi.


Sabah erken saatlerde Zafer ve Yıldıztepe Mahallelerine giderek çalışmalarla ilgili daire müdürlerinden bilgi alan Özcan, “Öncelikle mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın evlerinde kaldığı bu süreçte bizlerde tüm cadde ve sokaklarımızda ot biçme, temizlik ve ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra yol bakım, onarım ve tadilat çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.



Kovid-19 ile mücadele kapsamında hazırlanan ‘yeni normal' süreç için ilçe genelinde çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Özcan, “Çalışma koşullarının normale dönmesi, sokağa çıkma yasağının kaldırılması ya da vaka sayısının azalması virüsün tamamen geçtiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle 1 Haziran itibariyle ülkemizde yasaklar esnetilse dahi halkımızın tedbirli olması, maske takması ve sosyal mesafe kuralına mutlaka riayet etmesi gerekiyor. Bizler Nazilli Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün ve yarında korona virüs ile mücadelemize herhangi bir esneklik göstermeden devam edeceğiz” dedi.

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