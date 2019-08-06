Başkan Özcan'dan Bosna Hersek dönüşü önemli mesajlar

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a Bosna Hersek ziyareti dönüşü belediye binası önünde karşılama yapıldı.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Bingül, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin karşıladığı Başkan Özcan, Bosna Hersek ziyaretinin detaylarını paylaştı.

“Hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız”

Misafirperverliklerinden dolayı Bosna Hersek Devlet Başkanı Denis Blizdic ve kurmaylarına teşekkür eden Başkan Özcan; “Öncelikle ecdadımızın 500 yıl hüküm sürdüğü, adaletle hükmettiği, değer kattığı evladı fatihanları, dostlarımızı ziyaret etmek, ilk ziyaretimizin de oraya olması çok manidardı. Çok da güzel bir ziyaretti. O topraklarda kadim dostlarımızla bir araya geldik. Ortak değerlerimizin aynı olduğunu görmek, aynı kaygıları taşıyor olmak bizleri ziyadesiyle memnun etti. Şehrimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarının aynı olduğunu gördük. İnşallah el ele vererek, birlikte hareket ederek, ürettiklerimizi birbirimizle paylaşarak omuz omuza milletimizin kalkınmasını sağlayacağımıza inancımız tamdır. Bakanlarla, milletvekilleriyle görüştük. Düşüncelerimiz, kaygılarımız, bakış açılarımız aynı. Birlikte yol yürüyüp hedeflerimize ulaşacağız. Oradaki kadim dostlarımızın da selamlarını getirdim Nazillimize. Onlar bizleri çok seviyor, biz de onları çok seviyoruz. Orada Türkçe konuşan çok fazla insan var. Mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken bir şehir. İş adamlarımız oradaki bağlantılarını daha da kuvvetlendirecektir diye düşünüyorum. Oradaki tüm dostlarımızdan sizlere selam getirdim.” diye konuştu.

“Verimli bir ziyaret gerçekleştirdik”

Bosna Hersek ziyaretinin Naz-Koop Projesi'nin hayata geçirilmesinde büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan Özcan; “Özellikle bizim faaliyet gösterdiğimiz alanlarda üç tane bakanla görüştük. Onlar, festivallerde Nazillimiz için ücretsiz alan sağlayacaklarını, yatırım yapılması halinde çeşitli vergi indirimleri yapacaklarını, istihdam sağlamamız noktasında daha büyük katkı sunacaklarını söylediler. Bunlar ilk görüşmelerimiz. Naz-Koop'un kuruluş aşaması tamamlandıktan sonra daha farklı görüşmelerimiz olacak. Şu an tüzüğü hazırlandı. Gerekli mercilere ilettik, oradan dönüşleri bekliyoruz. Tamamlandıktan sonra daha somut adımlarla ilerleyeceğiz. Kararlılıkla projelerimizi sürdüreceğiz. Orada satış noktaları kurmaları planlıyoruz. Mostar, o bölgenin en kalabalık şehirlerinden biri. Avrupa'ya açılan bir başka kapı olacaktır diye düşünüyoruz. Bosna Hersek ziyaretimiz bu anlamda oldukça verimli geçti. Süreç içerisinde de katkılarını hep birlikte göreceğiz.” ifadelerine yer verdi.

“Bosna, Avrupa'ya açılan kapımız olacak”

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu ise, “Bosna Hersek ziyaretlerimiz hem Bosna açısından hem Nazilli'miz açısından oldukça hareketli geçti. Oradaki belediye başkanlarımız ile görüşme imkanımız oldu. Mostar eyaletinin Kültür ve Turizm Bakanı ve Milli Eğitim Bakanıyla görüşme fırsatımız oldu. Önümüzdeki günlerde ticaretimizi canlandırmak açısından Bosna Hersek bizim için önemli bir pazar. Nazilli'mizin tarım ürünleri ile bu pazarda yer almak istiyoruz. Oradaki Müslüman vatandaşlarımız bizimle aynı kültüre sahip. Birçok yapı ve kültürel değerimiz ortak. Eğer bir kültür birbirine bağlıysa hiçbir şekilde bölünmüyor. Türkiye'de de aynı şekilde üzerimize oynanan oyunlara karşı biz de tek vücut olduğumuz sürece ülkemizin bütünlüğünü koruyacağımıza inanıyoruz.” sözlerini kaydetti.