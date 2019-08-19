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Başkan Özcan'dan devren satış açıklaması

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, mülkiyeti Nazilli Belediyesi’ne ait olan belediye meydanındaki 14 katlı binanın devren satışa çıkarıldığı yönündeki haberlere ilişkin bir basın açıklaması yayınladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, mülkiyeti Nazilli Belediyesi'ne ait olan belediye meydanındaki 14 katlı binanın devren satışa çıkarıldığı yönündeki haberlere ilişkin bir basın açıklaması yayınladı.


Başkan Özcan açıklamasında; “Son günlerde bir kısım yerel basın organlarında kamuoyunu yanıltıcı mahiyette bir takım haberlerin servis edildiği görülmektedir. Mülkiyeti Nazilli Belediyesi'ne ait bulunan belediye meydanındaki 14 katlı binanın devren satışa çıkarıldığı yönündeki maksatlı haberlere karşı kamuoyunun bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki; öncelikle anılan sitede bir ilan vermek için herhangi bir dayanak gerekmediği, izin alınmasına, malik bulunulmasına gerek olmadığı, şartları uygun olan herkesin bu tür bir ilan verme yoluna başvurabileceği kamuoyunun malumudur. Tamamen art niyetli olduğu, sahte bir isim kullanılarak yapıldığı son derece açık olan söz konusu ilanın ciddiye alınarak bir habere konu edilmesi son derece manidardır. Bir ilan ve pazarlama sitesinde yayınlanan ve hemen sonrasında da yayınlatanca kaldırılan ilanın, belediye yönetimimiz için maksatlı bir şekilde haber olarak kullanılmış olması düşündürücüdür. Gerçekte ise durum şudur: Mülkiyeti Nazilli Belediyesi'ne ait bulunan söz konusu yurt kiracı firmasının uzun yıllardır kira borcunu ödememesi üzerine hakkında Nazilli 2. İcra Müdürlüğü 2019/18 Esas No ile icra takibi başlatılmış olup akabinde de takibin kesinleşmesi üzerine söz konusu kiracı hakkında hemen 24 Nisan 2019 tarihi itibariyle Nazilli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/439 Esas No ile tahliyesinin sağlanması hususunda tahliye davası açılmış bulunmaktadır. Belediye yönetim anlayışlımız Nazilli'nin tüm haklarına, varlıklarına sonuna kadar sahip çıkma ve bu konuda hiçbir suiistimale meydan vermeme üzerine kuruludur. Nazilli'mize hizmet heyecanımızın bu tür ve benzeri zorlama haberlerden etkilenmesi mümkün değildir. Biz yolumuza hizmet aşkıyla devam ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

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