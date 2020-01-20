Başkan Özcan'dan Efsane Başkan'a doğum günü sürprizi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 3 dönem Nazilli Belediye Başkanlığı yapan ve efsane başkan olarak anılan Esat Ergüler'i 63. yaş gününde yalnız bırakmadı.

Beraberinde, Ergüler'in belediye başkanlığı döneminde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Gazeteci Birol Ertemöz ile Efsane Başkan'a sürpriz yapan Başkan Özcan, sağlıklı ve mutlu yıllar diledi.

Ergüler'e köstekli saat hediye eden Başkan Özcan; "Bizlere zamanın kıymetini, az zamanda büyük ve sağlam işler yapmanın maharetini en iyi şekilde gösteren başkanımıza bir kez daha sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Kendisinin dünya görüşü, çalışkanlığı ve azmi hepimize örnek olmaya devam edecektir. Nazillimize kazandırdıkları için hem şahsım hem de hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi

Başkan Özcan ve Gazeteci Ertemöz'e teşekkür eden Ergüler, "Beni çok mutlu ettiniz. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Her zaman sizlerin yanında olmaya, bilgi ve birikimlerimi paylaşmaya hazırım" diye konuştu.