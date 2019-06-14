Başkan Özcan'dan gençlere destek

Kürşat Engin Özcan, Rıdvan Dilmen Kapalı Spor Tesisleri'nde BESYO, POMEM ve bekçilik sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.

Nazilli Belediye Başkanı Av. Kürşat Engin Özcan, “Nazilli Belediyesi Gençlerimizin Geleceğini Destekliyor Projesi” kapsamında Antrenör Türkay Koşar yönetiminde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO), POMEM ve bekçilik sınavlarına hazırlanan gençlere moral ve destek ziyaretinde bulundu.

Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almaları için gerekli desteği vereceklerini söyleyen Başkan Özcan, “Düzenlediğimiz bu kurslar Nazillili gençlerimizin üniversitelerin BESYO sınavlarına hazırlanmalarına destek amaçlıdır. Antrenörlerimiz bu konuda oldukça tecrübeli ve başarılıdır. Biz de salon, saha, koşu pisti ve spor malzemesi desteği vererek gençlerimizi yarıştıkları binlerce rakiplerinden bir adım önde olsunlar sınavlara daha iyi hazırlansınlar istedik. Bu kurslar sayesinde onlarca gencimiz polis, bekçi olacak ve beden eğitimi bölümlerini kazanacak. İş sahibi olup yurdun değişik yerlerinde görev alacaklar. Bu hafta yapılacak olan TYT ve AYT sınavında da gençlerimize başarılar diliyorum, daha sonra girecekleri parkur sınavları için iyi çalışmalar diliyorum. Bugün gençlerimiz bizi misafir etti kazandıklarında makamımda onları ben misafir edeceğim” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Antrenör Türkay Koşar, “Çalışmalarımızı belediyemizin gençlerimiz için tahsis ettiği spor tesislerinde sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızı ben dahil 6 çalıştırıcı arkadaşımızla beraber yürütüyoruz. Bu sayede sınav parkurlarına sınav ortamında hazırlanıp binlerce rakipleri arasından sıyrılıp kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu imkanları verdiği ve moral ziyaretinde bulunduğu için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.