Başkan Özcan'dan görev başındakilere yılbaşı sürprizi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması sonrası görev başında bulunan tüm kamu personellerine çikolata ikram ederek, yeni yıllarını kutladı.

Nazilli Devlet Hastanesi ziyareti sonrası Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Jandarma İsabeyli Kontrol Noktası, 112 İstasyonu, Belediye Zabıta Birimi ve İtfaiye'de görev yapan personelin yanı sıra sokak ve caddelerde görev başındaki trafik polisleri ve bekçilerin yeni yıllarını kutlayan Özcan, "Yeni bir yıla girmenin arefesinde görevi başında bulunan kamu personellerimizle bir araya gelmek istedik. Evlerinden uzakta yılbaşında, bu kısıtlama günlerinde kamu sağlığı, kamu güvenliği için çalışan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Zor bir yılı geride bıraktık. İnşallah 2021'de korona salgınına kalıcı çözüm bularak yaralarımızı birlikte saracağız. Tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.