Başkan Özcan'dan işçilere bayram müjdesi

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası ile yapılan protokol çerçevesinde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kurban Bayramı öncesi kadrolu işçi ve taşeronların ikramiye ve maaş ödemelerinin yarın itibariyle yapılacağını müjdeledi.

“Bahanelerin arkasına sığınmadık”

Göreve geldiği günden bu yana emeğin en yüce değer olduğunu vurgulayan ve işçi haklarının korunması adına çalışmalar yapan Başkan Özcan, “Bu hafta idrak edecek olduğumuz mübarek Kurban Bayramı öncesi çalışanlarımızın ikramiye ödemelerini gerçekleştirdik. Belediyemizin geçmiş dönemden kalan büyük bir borç yüküne rağmen bahanelerin arkasına sığınmadan hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmeye, kentimiz için proje üretmeye ve ‘İşçiye hakkını alın teri kurumadan veriniz' düsturuyla tüm çalışanlarımıza destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

Tüm personelinin Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Özcan; “Öncelikle içinde bulunduğumuz pandemi süresi boyunca büyük bir özveri gösteren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm İslam aleminin, Nazillili hemşehrilerimizin ve memleketimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevdikleri ile birlikte nice bayramlar diliyorum” sözlerini kaydetti.

“Başkan Özcan'a teşekkür”

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman ve Nazilli Baş Temsilcisi Öner Balcı, “Başkanımız bugüne kadar her zaman işçinin, emekçinin yanında oldu. Göstermiş olduğu hassasiyet için kendisine canı gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.