Başkan Özcan'dan kadın derneklerine Anneler Günü ziyareti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Anneler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türk Anneler Derneği'ni ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Anneler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türk Anneler Derneği'ni ziyaret ederek çiçek hediye etti.

Dernek üyeleri ile sohbet eden Başkan Kürşat Engin Özcan, talep ve şikayetleri dinleyip notlar aldı.

İlçede aktif olarak faaliyet gösteren derneklere gereken desteği vereceklerini söyleyen Özcan, “Annelerimiz bizim önceliğimiz. Onlara daha rahat bir çalışma ortamının sağlanması için çalışacağız. Hem maddi hem manevi olarak kendilerinin yanındayız” diye konuştu.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Özcan, “Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ilgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda şefkatle bağrına basan annelerimize sadece Anneler Günü'nde değil her zaman hak ettikleri saygıyı göstermekte asla kusur etmemeliyiz. Annelerimiz hoşgörünün, merhametin, saf bilginin tükenmez kaynağıdır. Annelik, başka hiçbir duyguyla karşılaştırılamayacak kadar çok yüce ve karşılık beklemeden verilen tek sevgi kaynağıdır. Fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimize ne kadar hizmet edersek edelim borcumuzu ödeyemeyiz. Bu vesileyle, başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere, fedakarlık ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren her biri sevgi sembolü annelerimizin bir kez daha Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.