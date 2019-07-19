Başkan Özcan'dan Nazilli'yi temsil edecek Şahin Çalışkan'a destek

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 20-21 Temmuz tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek olan Oto Drag Yarışlarında Nazilli'yi Şahin Çalışkan temsil edecek.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 20-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan Oto Drag Yarışları'na katılacak olan Nazillili Şahin Çalışkan'a en büyük destek Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan geldi. Nazilli'de yaşayan oto tamircisi 32 yaşındaki Çalışkan, yarışlara 09 DJ 859 plakalı aracıyla katılacak. Kıbrıs'tan 10, ülke genelinde toplam 47 aracın katılacağı yarışlarda, Nazilli'yi temsil edecek olan Süleyman Çalışkan Aydın'ın en hızlı aracıyla yarışa katılacağını belirtti. Çalışkan, “Türkiye'de birçok büyükşehirden yarışmacıların katıldığı Oto Drag yani Kalkış Yarışı'na Aydın'dan sadece biz katılacağız. Antalya biraz uzak olduğu için Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'dan destek istemiştik. Allah razı olsun başkanımız bizi kırmadı. Biz de hemen arcımızı hazırladık. Nazilli'mizi Antalya'da yapılacak olan yarışlarda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu aynı zamanda bir ilk oldu. Nazilli'mizde ilk defa bir belediye başkanımız otomobil sporlarına destek oldu. Bize gerekli desteği sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Özcan, Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu ile birlikte belediye meydanında sergilenen, üzerinde Nazilli Belediye logosu ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yazılı yarış otomobillerini incelerken, yarışlara katılacak olan Şahin Çalışkan'dan yarışlar hakkında da bilgi aldı. Yarışlarda Nazilli'yi temsil edecek sporcuya başarı dileyen Kürşat Engin Özcan, “Bireysel sporlarda başarılar daha hızlı gelir. Öncelikle yarışlara katılacak olan arkadaşımıza ve ekibine başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bu yarıştan birincilikle ayrılarak hem memleketimizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz hem de bu işleri yapan arkadaşlara örnek olacaksınız. Nazilli her yerde birinci olmalı. Sizlere güveniyorum” dedi.