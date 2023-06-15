Başkan Özcan'dan öğrencilere karne hediyesi

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının tamamlanması ile karnelerini alarak 3 aylık yaz tatiline girecek olan okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine Başkan Özcan'ın talimatıyla hazırlatılan lunapark biletleri Nazilli Belediye Meydanında kurulacak stantlarda dağıtılacak. Öğrencilerin tüm yılın yorgunluğunu lunaparkta eğlenerek atacağını söyleyen Başkan Özcan; “Evlatlarımız yorucu ama keyifli bir eğitim öğretim dönemini daha geride bıraktılar. Çocuklarımıza yaz tatiline girerken çok eğlenebilecekleri bir hediye vermek istedik. Her biri birbirinden kıymetli olan öğrencilerimizin hem eğitimleri hem de sosyal yaşantıları anlamında elimizden gelen tüm imkânları seferber etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin aydınlık yarınları, geleceğimizin teminatı tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Lunapark bileti almak isteyen ilköğretim öğrencileri, Belediye Meydanı'na kurulacak stantlardan mesai saatleri içerisinde hediye biletlerini temin edebilecek.