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Başkan Özcan'dan personele yeni yıl ziyareti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni yıl ziyaretleri kapsamında belediye hizmet binasında çalışan personelleri tek tek ziyaret ederek mutlu yıllar diledi.


Nazilli'de daha iyi hizmet verebilmek için belediye personelinin çalışma koşullarının ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Özcan; “'Alın teriniz kurumadan emeğinizin karşılığını alacaksınız' diye sizlere söz vermiştik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bunu gerçekleştirmek için çalıştık. Hem işçimizin hem de memurlarımızın haklarını almaları konusunda büyük hassasiyet gösterdik. Sizler de ciddi bir tempoyla yoğun bir mesai harcayarak çalıştınız. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Tüm personelinin yeni yılını kutlayan Başkan Özcan; “2020 yılının ülkemiz ve milletimiz için çok güzel geçmesini temenni ediyorum. Size, ailenize ve sevdiklerinize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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