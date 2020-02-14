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Başkan Özcan'dan Sevgililer Günü sürprizi

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayatını birleştiren 9 çifte sürpriz yaptı.

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatını birleştiren 9 çifte sürpriz yaptı.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Nikah Salonu'nu Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlattı.


Nikah salonunu kalpli balonlar ve mumlarla süsleten Başkan Özcan; “Bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özel olarak kutlanıyor. Biz de birlikte bir ömre evet diyen çiftlerimize böyle bir jest yaparak Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı nikah salonumuzu bugün evlenen çiftlerimize tahsis ettik. Çiftlerimize bir ömür mutluluklar diliyorum” diye konuştu.


Başkan Özcan'a teşekkür eden çiftler; “Nikahımız Belediye Hizmet Binası içinde bulunan nikah odasında yapılacaktı. Ancak başkanımızın bizlere özel olarak büyük nikah salonunu hazırlattığını öğrendik. Mutluluğumuza ortak olan ve 14 Şubat dolayısıyla bizlere böyle güzel bir sürpriz hazırlatan başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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