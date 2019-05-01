Başkan Özcan'dan spora destek

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İsabeyli'de düzenlenen Tenis Ligi ve Çift Erkekler Tenis Turnuvası kupa törenine katıldı.

Nazilli'de sporun hak ettiği yere gelmesi ve toplumun tüm kesiminin spora yönlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyleyen Başkan Özcan, “Nazilli'de tenisin marka haline gelmesi için tüm desteğimizi vereceğiz. Çocuklarımızın spor alanlarında vakit geçirmesi ve enerjilerini bu tarz yerlerde atması büyük önem taşıyor. Bugün son derece keyifli vakit geçirdik. Emeği geçen tüm hocalarımıza, sporcularımıza teşekkür ediyorum. Dereceye giren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden 3. Kademe Kıdemli Tenis Antrenörü Doğan Karaburun ise, “Nazilli'de tenisin yayılması ve üyelerimizin isteği üzerine yıl boyu süren tenis ligi kurma kararı aldıktan sonra 2018 yılı Kasım ayı itibariyle Nazillili tenis severlerin katılımıyla başlayan tenis ligimizi Nisan ayında tamamladık. Aydın'da üyelerimiz şampiyonluklar alarak Nazilli'yi en iyi şekilde temsil etti. Bu turnuvalar sayesinde oyun seviyelerini daha yukarılara çekme şansı buldular. Şu anda 4 ile 14 yaş arası 113 sporcumuz var. Nazilli tenisi sevdi. Kortumuzda yoğunluk olması dolayısıyla Belediye Başkanımız daha fazla Nazillilinin tenis oynayabilmesi için destek vereceğinin bizlere söyledi. Sayın başkanımızın çağdaş ve aydın bakış açısına güvenim tamdır. Ayrıca turnuvalarımızın direktörlüğünü yapan kıymetli hocamız Erdem Parlaktaş'a da canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Lig sonunda 1. Yücel Gülden, 2. Erdem Parlaktaş ve 3. Ekrem Yaşar olurken, Çift Erkekler Tenis Turnuvası'nda 1. Melih Akbaş - Doğan Karaburun, 2. Erdem Parlaktaş- Yücel Gülden ve 3. Can Büyükelyas- Zafer Şafak oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından takdim edildi.