Başkan Özcan'ın sınava yetişmesini sağladığı öğrenciden teşekkür

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kimliğini evde unuttuğu için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na alınmayan ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın yardımıyla sınava dakikalar kala yetişen Ali Karaçay, Başkan Özcan'ı telefonla arayarak teşekkür etti.

Nazilli Sümer Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf öğrencisi Ali Karaçay, YKS'ye yetişmesi için ekipleri seferber eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etti. Aylardır sınava hazırlandığını ve kimliğini evde unuttuğu için son anda Başkan Özcan sayesinde sınava yetiştiğini ifade eden Karaçay, "Bu sene de 4 yıllık kazanmak için sınava girmek istedim. Sınav giriş belgemi dün çıkardım. Bugün de sınava geldim ancak ehliyetim ile sınava giremedim. Son 8 dakika kalmıştı. Sağ olsun belediye başkanımız araç temin ederek evime yetiştirdi. Sınava son 1 dakika kala girdim. Başkanımızla telefonda konuştum, kendisine teşekkür ettim. İnşallah iyi bir sonuç alırım" diye konuştu.

Karaçay ile telefonla da görüşen Başkan Özcan, "Eğer evladımız sınava giremeseydi ben daha çok üzülecektim. Son dakika da olsa sınava yetiştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evladımızın sınav sonuçlarının çok iyi olacağa inanıyorum" dedi.