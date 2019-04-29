Başkan Özdemir'den arıcılara uyarı

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, arıcılık sektörü açısından çok güzel ve verimli bir sezon yaşadıklarını belirterek arıcılardan en büyük isteklerinin ‘ilaç kalıntısı' olmayan bal üretmeleri olduğunu söyledi. Geçen sezon Aydın'da biri ilki gerçekleştirdiklerini belirterek Aydın Bal ve Arı Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olarak ihracata başladıklarını kaydeden Başkan Özdemir, “Bu yıl bal ihracat hedefimiz 250 bin kilogram. Bu hedefe ulaşmamız için ballarımızda ilaç kalıntısı olmaması gerekiyor” dedi.

“Hem kendi ekonomimizi hem de ülke ekonomisi zarar görüyor”

Arıların bakımının mutlaka bal üretim sezonu öncesi yapılması gerektiğini belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Arıcılarımızdan kalıntı bırakacak ilaç kullanmamasını tavsiye ediyorum. İlaç kalıntısı çıktığında zararı bizzat arıcımız çekiyor. Üretimi ve emeği heba oluyor. Bunun yanında hem kendi ekonomimiz hem de ülke ekonomisi zarar görüyor” diyerek arıcıların ilaç kalıntısı hususuna çok dikkat etmesi gerektiğini istedi.

Kalıntı çıkan balın sadece iç piyasada tüketilebildiğini ihracat yapılamadığı gibi para da etmediğini belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Bu yüzden iyi ve kaliteli üretim şart. Geçen Aydın Bal ve Arı Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olarak bal ihracatına başladık. İlk etapta Macaristan'a yaklaşık 100 ton bal gönderdik. Bu yıl ki hedefimiz 250 bin kilogram bal ihracatı yapmak. Bu hedefin gerçekleşmesi ve Türk arıcısı olarak yurtdışına açılabilmemiz için kaliteli üretim şart. Bu nedenle üstüne basa basa söylüyoruz. Kesinlikle organik üretim yapılmalıdır” diye konuştu.

Bu yıl sezonun iyi gittiğini ve yağışlar da iyi olduğu için çok iyi bir sezon beklentisi içinde olduklarını belirten Başkan Özdemir, Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği olarak 3 ayrı danışman ile arıcının hizmetinde olduklarını arı bakımlarının bal üretim sezonuna girilmeden tam eksiksiz yapılması gerektiğini kaydetti.