Başkan Özmeriç, “Aşırı sıcaklarda trafikte dikkatli olalım”

Aydın'da Yaz mevsiminin kendini hissettirmesiyle başlayan aşırı sıcaklar ile trafik kazlarında artış yaşandığına dikkat çeken Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç araç sürücülerini trafikte dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Aşırı sıcak havanın araç sürücülerini de olumsuz etkilediğini ifade eden Özmeriç, “Haziran ayı ile birlikte Yaz mevsimine girmiş bulunuyoruz. Tabi bu mevsimde aşırı sıcaklar ilimizde etkili olmaya başladı. Bu durumdan otomatik olarak araç sürücülerimiz de etkileniyor. Özellikle sıcak havalarda uyku problemleri çok görüldüğünden, yetersiz uyku, bitkinlik, yorgunluk ve sinirlilik halleri meydana gelebilir. Yapılan araştırmalarda özellikle tahammülsüzlük ve öfke durumlarının sıcaklıkla beraber arttığı görülüyor. Sıcaklarla beraber stresli olma ihtimali de artıyor. Özellikle araç kullanmanın dikkat gerektiren bir iş olduğundan dolayı şoförlerimizin daha duyarlı davranması gerekiyor. Biz şoförler olarak bu tür havalarda daha hoşgörülü davranmak zorundayız. Özellikle bu gibi durumlarda sakin kalabilmemiz çok önemli. Hatta şehir içi ulaşımda, mümkünse kendi araçlarımızı kullanmayıp, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesinde bir nebzede olsa katkı sağlar. Tabi kendi araçlarını kullanan ve il dışına çıkacak olan şoförlerimizin uykusuz yola çıkmamaları gerekir. Uykusuz kalma durumunda ise yarım saatlik bir mola kendimize gelmemizi sağlar. Çünkü insan sağlığı bütün dünya işlerinden daha önemlidir. Önce sağlığımızı koruyup, sonra yola çıkalım” diye konuştu.