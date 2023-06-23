Başkan Özmeriç; “Kurallara uyalım bayramın tadını çıkaralım”

Tatilin uzun olduğu bayramlarda artan trafiğe paralel olarak kazaların da arttığını kaydeden Özmeriç, “Kurallara uyalım bayramın tadını çıkaralım” dedi.

Aydınlıların Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Şoförler Odası başkanı Semih Özmeriç, “Kurban Bayramı'nda ülkemizde şehir içi ve şehirlerarası trafiği yoğunlaşacak. Bizler bu yoğunluğu göz önünde bulundurarak öncelikle araçlarımızın kontrolünü gerek teknik açıdan, gerekse herhangi bir ceza müeyyideyle karşı karşıya kalmamak için sigorta, fenni muayene, yetki belgesi gibi evraklarımızı bayram öncesinde kontrol ederek varsa eksiklerimizi tamamlamalarını istiyoruz. Trafik kurallarına uymak can ve mal güvenliğimiz açısından çok önemlidir” dedi.

“Yorgun halde direksiyona geçmeyelim”

Bayram tatili boyunca uykusuz ve yorgun olan vatandaşların bu halde direksiyon başına geçmelerinin çok yanlış olduğunu ifade eden Başkan Özmeriç, “Trafik kazalarının ana sebebi alkol, hatalı sollama, yorgun, uykusuz ve aşırı hızda araç kullanmaktır. Sürüş sırasında asla cep telefonu ile konuşmayalım. Mutlaka emniyet kemerimizi takalım. Hiçbir kural laf olsun diye konulmamıştır. Herkesi kuralları uymaya çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.

“En iyi sürücü hız yapan değil, kaza yapmayan sürücüdür”

Başkan Özmeriç, sürücülerin trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini hatırlatarak, aşırı hızlı seyrederek bir mesafeyi vaktinden önce ulaşmanın kesinlikle iyi şoförlüğün alameti olmadığını söyledi. Hız sınırını aşmanın insanlara zaman kazanmaya değil felakete sürüklediğini kaydeden Özmeriç, “En mutlu günlerimizden biri olan bayramlarda sevdiklerimize kavuşmaya çalıştığımız insanları üzmeye kimsenin hakkı yoktur. Ancak yaşanan trafik kazaları bizleri bu acıyı yaşatmaya devam ediyor. Tüm uyarılarımıza rağmen kazalar hız kesmiyor. Kendi canınız kadar diğer insanların canları da aslında sürücülere emanet edilmektedir. En iyi sürücü hız yapan değil, kaza yapmayan sürücüdür. İyi sürücü yol verir, yol gösterir, kollanmaz kollar. Alkollü bir şekilde araç kullanmaz. Hatalı sollama yapmaz. Kuralları ihlal etmez. Bayramını sevdikleriyle mutlu bir şekilde geçirir" diyerek herkese kazasız mutlu bayramlar diledi.