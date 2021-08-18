Başkan Özmeriç'ten ders zili öncesi şoförlere ‘aşı' çağrısı

Aydın Şoförler ev Otomobilciler odası başkanı Semih Özmeriç, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi tüm şoförlere ‘aşınızı olun' çağrısında bulundu. Korona virüs pandemisi dolayısıyla ülke olarak çok zor günler yaşandığını kaydeden Başkan Özmeriç, “Okullar açılacak yeniden kapanmaması için aşımızı olalım” dedi.

Bakanlık tarafından ‘Türkiye'de 6 Eylül 2021 Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitimin başlayacağının' açıklanması ile birlikte yaklaşık 2 yıldır kontak açmayan servis şoförlerinin hazırlıklara başladığını kaydetti. Ülke olarak zor bir dönem geçirildiğini kaydeden Özmeriç, tüm şoförlerin aşılarını da yaptırmasını tavsiye ederek “Pandemi dönemindeki olumsuzluklardan en fazla etkilenen kesimin başında okul servis aracı şoförlerimiz geliyor. Neredeyse 2 yıldır kontak açamayan okul servis araçlarımız, okulların açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Tekrar okulların kapanmaması ve daha sağlıklı günler için başta servis şoförlerimiz olmak üzere direksiyon başına geçen herkesin aşılarını olmasını tavsiye ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun tavsiyelerine uyarak, tüm ticari araç kullanan şoförlerimizin yanında özellikle özellikle okul servis araçlarının şoförleri ve yanlarında çalışan personellerinin aşılarını bir an önce yaptırmış olmalarını tavsiye ediyorum” dedi.