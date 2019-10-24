Başkan Özmeriç'ten esnafa müjde

Aydın Şoförler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç, 4 gün süren Başkanlar Meclisi Toplantısı'nı değerlendirdi. Toplantının oldukça verimli geçtiğini ve zor durumdaki esnaf için müjdeli haberle döndüklerini kaydeden Başkan Özmeriç, kooperatif kredilerinde yıllık binde 20 olan banka komisyonunun binde 5'e düşürüldüğünü açıkladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından Bakan Ruhsar Pekçan'ın katılımı ile gerçekleştirilen İstişare ve Eğitim Semineri'nde TESKOMB Genel Başkanı A. Kadir Akgül, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ve Halk Bankası yetkililerinin de katıldığını ve oldukça verimli oturumlar gerçekleştiğini kaydeden Aydın Şoförler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç, “Esnaf sanatkara kullandırılan kooperatif kredilerinde yapılan iyileştirmeler ile kredi vadeleri 5 yıla çıkarılırken, ödeme vadeleri 3 ve 6 aylık periyotlara yükseltildi. Halk Bankası'ndan yeni kredi kullanacak olanlar için kooperatif kredilerinde yıllık binde 20 olan banka komisyonu binde 5'e indirildi. Bu uygulama ile kullanılan kredinin maliyetinde esnafımız lehine yüzde 1.5 iyileştirme gerçekleşmiş oldu” diyerek bu iyileştirmede emeği geçen herkese teşekkür etti.