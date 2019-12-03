Başkan Öztunç'tan üyelerine dolandırıcılık uyarısı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki S.S. Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKK) Başkanı Dursun Öztunç, son günlerde kooperatifin ismini kullanarak dolandırıcılık yapıldığını ifade ederek üyelerini uyardı. Kooperatifin sadece 0 kilometre ticari araç kredisi kullandırdığını belirten Başkan Öztunç, “Otomobil alacak üyelerimizi dolandırmaya çalışanlara göz açtırmayacağız” dedi.

Kooperatif ortaklarına seslenen ve dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını söyleyen Başkan Öztunç, “Son günlerde aldığımız telefon ve emniyet mensuplarımızdan gelen araştırma sonucunda Kooperatifimizin adını kullanarak ‘Nazilli Esnaf Kefalet Kooperatifinden kullanacağımız araç kredimiz onaylandı' şeklinde beyanlarla noterlerde araç alım-satımı yapıldığı tespit edilmiştir. Biz kooperatif olarak 2. el araca kredi vermiyoruz. Sadece ticari araçlarda sıfır olmak şartıyla kredi veriyoruz. Bu tür dolandırıcılık işine maruz kalmamak için tüm eş dost ve arkadaşlarımızı uyaralım" dedi.

2. el otomobil üzerinden dolandırıcılık arttı

Son günlerde piyasada ciddi anlamda dolandırıcılık çetesi türediğini ifade eden Nazilli ESKKK Başkanı Dursun Öztunç, “Dolandırıcılar genelde otomobil üzerinde çalışıyor. Bu dolandırıcılığı da çeşitli ilçelerden vatandaşların bizleri aramasıyla öğrendik. Nazilli'de son yıllarda Esnaf Kefalet Kooperatifi adını kullanarak bu tür dolandırıcılık olayları meydana çıktı. Noterlerden satış yaparken ‘paranı aldın mı?' diye soruyorlar vatandaş da ‘aldım' diyor. Sonra bizi arıyorlar; ‘Başkanım biz aracı satıyoruz, paramızı siz mi ödeyeceksiniz?' Biz de diyoruz ki ‘bizim 2. el araçla ilgili bir kredimiz yok. Sadece ticari araçlarda sıfır olmak şartıyla krediyi veriyoruz, sizler dolandırılmışsınız' diye uyarıyoruz. İnsanlar emeklerini yıllarca biriktiriyor ve bu şekilde dolandırılıp mağdur ediliyorlar. Nazilli halkımızı ve esnafımızı bu konuda uyarmak zorundayız. Hem kurumumuzun adı kirlenmesin, hem de vatandaşımız mağdur olmasın. Bu güne kadar bu konuyla ilgili telefonla 7 tane ihbar geldi. Karacasu', Germencik, Karpuzlu, Aydın Merkez'den bu konuyla ilgili arandık. Hiçbiriyle ilgimiz olmadığını anlattık. Biz ticari sıfır araca kredi veriyoruz. Üyemiz aldığı ticari aracın faturasını getiriyor. Biz de bankaya iletiyoruz. Banka işlemleri yapıyor. Uygun görürse banka ilgili şirkete parayı aktarıyor. Özellikle de parayı elden vermez ve hesaba havale eder. Vatandaşlardan isteğimiz bu tür satışlarda parasını almadan arabayı vermesinler” dedi.