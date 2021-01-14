Başkan Şahin: "Hekim, sağlık çalışanı değil midir?"

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında kendilerine öncelik verilmemesine tepki göstererek, "Hekim, sağlık çalışanı değil midir" diye sordu.

Tüm Türkiye genelinde başlatılan ve öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanan korona virüs aşısı için veteriner hekimlere öncelik verilmemesini eleştirdi. Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, yaptığı açıklamada, "Girişim ve taleplerimize rağmen, Sağlık Bakanlığının, veteriner hekimleri sağlık çalışanı olarak değerlendirmeyerek Covid-19 aşılamasında öncelikli grupta yer vermemesi kesinlikle anlaşılabilir değildir. Yerli ve milli Covid-19 aşı geliştirme çalışmalarında, büyük özverilerle, çok önemli aşamalar kaydeden veteriner hekim bilim insanlarımızın ve tüm veteriner hekimlerimizin halk sağlığı alanında yapmış olduğu büyük çalışmalar ortadayken bu kutsal meslek grubunun sağlık çalışanı olarak değerlendirilmeyerek, öncelikli aşılanması gereken gruba dahil edilmemiş olmasının elle tutulur bir yanı yoktur. Sağlık Bakanlığımızdan acil şekilde bu hatanın telafi edilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.