Başkan Saraç; “Esnaf ve sanatkarlarımızın yüzü gülecek”

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Başkan Saraç, “Esnaf ve Sanatkara Kooperatiflerimiz kefaleti ile kullandırılmakta olan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin faiz oranları ve limitlerinde 11.10 2022 tarihinden itibaren yapılacak olan kullandırımlarda geçerli olmak üzere, yeni düzenleme yapılmıştır. Bu doğrultuda yüzde 50 faiz destekli olarak kullandırılan işletme ve yatırım kredilerinde yüzde 19 olarak uygulanan, esnaf ve sanatkara yüzde 9,5 olarak yansıyan faiz oranı yüzde 15'e düşürülmüş, esnaf ve sanatkarın ödeyeceği faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenmiştir. İşletme kredilerindeki şahıs üst limitleri 1. ve 2. grup kooperatif ortakları için 500 bin TL, 3.ve 4. grup kooperatif ortakları için 400 bin TL, 5.grup kooperatif ortakları için 325 bin TL, 6.ve7. grup kooperatif ortakları için 300 bin TL olarak belirlenmiştir. Yatırım kredilerinde şahıs üst limitleri tüm kooperatif ortakları için kullandırılacak işyeri edindirme ve taşıt kredilerinde üst limit 1.5 milyon TL olarak belirlenmiştir” dedi.