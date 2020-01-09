Başkan Saraç'tan esnafa ‘faiz indirimi' müjdesi

Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, hazine destekli esnaf kredisinde faiz oranının yüzde 6'dan 4,5'e indirildiğini duyurdu.

Esnaf ve sanatkara kullandırılan kredilerde yapılan faiz indirimi dolayısıyla Aydın ve Muğla esnafı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TESKOMB Genel Başkanı A.Kadir Akgül'e teşekkür eden Aydın-Muğla İlleri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, “TESKOMB Genel Başkanımız A. Kadir Akgül'ün Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Halkbank Genel Müdürlüğü ile yaptığı çalışma ile 06 Ocak 2020 tarihinden sonra kullanılacak kredi faizleri yüzde 6'dan yüzde 4,5'e, bloke kesintileri yüzde 3'ten yüzde 2'ye, masraf karşılığı yüzde 1,5'tan yüzde 1,25'e indirildi. Yapılan bu değişiklik ve indirimler esnaf ve sanatkarımıza önemli bir destektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.